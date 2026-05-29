Malta celebra elecciones anticipadas en busca de estabilidad ante los desafíos globales

Los comicios enfrentarán al Partido Laborista de Abela, que gobierna el país ininterrumpidamente desde 2013, y al derechista Partido Nacionalista, que ha elegido a Alex Borg como candidato.

Los colegios electorales abrirán desde las 07:00 hora local (05:00 GMT) hasta las 22:00 (20:00 GMT) del sábado para permitir el derecho al voto a los cerca de 345.000 electores registrados.

Abela gobierna este pequeño estado insular mediterráneo miembro de la Unión Europea desde que en 2020 tomara las riendas del Partido Laborista tras la dimisión de Joseph Muscat, salpicado por la corrupción y el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

El pasado 27 de abril decidió convocar elecciones anticipadas, un año antes del término natural de la legislatura, por la necesidad de tener una mayor fuerza en medio del agitado contexto internacional.

"Ante las realidades globales actuales y los desafíos que nos esperan, nuestro país necesita un mandato renovado para avanzar con estabilidad. Solicitaré a la presidenta, Myriam Spiteri Debono, la disolución del Parlamento para celebrar elecciones generales el 30 de mayo", anunció por entonces desde sus redes sociales.

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Al dirigente maltés le preocupa especialmente la crisis en Oriente Medio y el eventual impacto que pueda tener en el precio de la energía y la inflación, lo que a su vez podría repercutir duramente en el sector del turismo, el principal motor económico de la isla.

Esto a pesar de que desde el Gobierno defienden que la gestión de Abela ha convertido a Malta en una de las economías más fuertes y estables de la Unión Europea, con un aumento del 3,9 % de su producto interior bruto solo en el primer trimestre de este año.

Del otro lado, su rival será Borg, con sus 30 años el candidato más joven desde que la isla declarara en 1964 su independencia del Reino Unido.

La misión del líder conservador no solo será acabar con la hegemonía laborista en este archipiélago europeo, sino también sacar de la crisis al Partido Nacionalista, derrotado elección tras elección desde su salida del poder en 2013.

Por esa razón, además de hablar mucho de economía, su campaña ha girado en esgrimir la urgencia de un "nuevo capítulo" para Malta.

Otra de sus propuestas estrella ha sido la realización de una línea de metro de 11,5 kilómetros en cinco años en la isla para aliviar su tráfico rodado por un valor de 1.400 millones de euros.

Las últimas encuestas, publicadas antes de esta jornada de viernes de reflexión, apuntan a una clara victoria del primer ministro Abela.