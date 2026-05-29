"Marco Rubio tiene obsesión con Cuba", denuncia el senador demócrata Rubén Gallego

"Creo que sí va a haber un intento de cambiar el Gobierno de Cuba, puede ser por el Ejército o de otra manera", dijo en español Gallego, de origen méxico-colombiano, en un encuentro con varios medios en el Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos en Madrid.

Para el senador por Arizona (EE.UU.), Cuba no supone ninguna amenaza para Estados Unidos: "Es una isla muy pobre de nueve millones de personas", pero reconoce que tanto Rubio, como los estadounidenses de origen cubano tienen mucha influencia en el actual gobierno de Donald Trump.

Asimismo, se mostró contrario a que su país empiece guerras, especialmente cuando estas tienen como objetivo un cambio de Gobierno.

En este sentido apuntó que "casi el 99 % de los demócratas" están en contra de una intervención en la isla.

Gallego también insistió en su rechazo a la operación militar estadounidense para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y aseguró que a pesar de que era "un hombre horrible y muy corrupto" esto "no creo que nos dé permiso para tumbar el gobierno".

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"Si empezamos a argumentar que un hombre (presidente) es un crimina, ¿Qué le impide a China decir lo mismo sobre Taiwan o a otras naciones?", apuntó.

Además, calificó de "fracaso" el proceso político de cambio de liderazgo en Venezuela.

"Pasamos de un dictador a otro, así que, desde un punto de vista más geopolítico y estratégico, creo que ha sido un fracaso hasta que veamos si Venezuela tiene una transición realmente fluida a la democracia", dijo gallego en referencia a la sustitución de Maduro por Delcy Rodriguez.