Un sismo de magnitud 5 sacude la región noroccidental china de Xinjiang

El temblor se produjo a las 14:55 hora local (06:55 GMT) y tuvo una profundidad de 20 kilómetros, según la medición oficial.

El epicentro se localizó en un área del citado condado, que se encuentra a unos 170 kilómetros de la capital regional, Urumqi, de unos 4,4 millones de habitantes.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.