Al menos dos muertos y ocho heridos deja un accidente de autobús en la Amazonía de Ecuador

El vehículo de pasajeros cubría la ruta Macas – Puyo, entre las provincias de Morona Santiago y Pastaza, cuando se accidentó, de acuerdo a la institución, que publicó fotos del autobús volcado a un costado de la carretera.

Tras recibir una llamada de alerta, el ECU 911 coordinó la movilización hasta el sitio de personal de la Policía, del Ministerio de Salud y de Bomberos de dos localidades; así como de unidades de atención prehospitalaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y servicios particulares.

"El siniestro dejó como resultado dos personas fallecidas y ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes casas de salud para recibir atención médica especializada", señaló la institución, con base en información preliminar otorgada por personal que estaba en el lugar.

La entidad estatal recomendó a la ciudadanía "conducir con precaución y respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para prevenir este tipo de emergencias".

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

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Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones.