Arde un buque cisterna y tanques de combustible en el sur de Rusia por un ataque de drones

"En el puerto de Taganrog, un buque cisterna, un tanque de combustible y un edificio administrativo se incendiaron a consecuencia de un ataque con dron. Según información preliminar, no hay víctimas", informó el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliúsar.

Según Sliúsar, 50 drones ucranianos fueron abatidos atacando la región.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambúlova, comunicó en sus redes sociales que "la infraestructura de carga del muelle y el edificio administrativo sufrieron daños" y que el incendio fue apagado.

Kambúlova también señaló que dos personas resultaron heridas a causa de los ataques, que también dañaron un edificio residencial.

Además, drones ucranianos atacaron un depósito de petróleo en la ciudad de Armavir, en la misma región de Rostov.

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Por otro lado, las autoridades de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron de que una persona murió a causa del impacto de un dron.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 127 drones ucranianos durante la pasada noche.

Los drones fueron interceptados en las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Oriol, Rostov, Riazán, Smolensk, Tula, Uliánovsk, Krasnodar y la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.