Familias de desaparecidos pegan fichas de búsqueda en el Estadio inaugural del Mundial

Hoy, el estadio no es un escenario deportivo. No están los colores de la Selección Mexicana ni las porras del fútbol. En su lugar, resuenan gritos desesperados: algunos escritos en vallas con mensajes como “Nos faltan más de 134.000”, y otros pronunciados por las madres buscadoras, que exclaman: “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”.

“(El Gobierno) dice que la desaparición forzada en México no existe, claro que existe, aquí estoy yo, madre de una hija que está desaparecida”, sostuvo a EFE Inocencia González, rodeada de decenas de familias que se reúnen en el bajopuente del Circuito Estadio Azteca.

Para González, la celebración del torneo evidencia las “incongruencias” del Gobierno de Claudia Sheinbaum, ya que, afirma, el Mundial contará con más de 10.000 elementos de seguridad pública, mientras que las familias que buscan a sus seres queridos disponen de menos de 20 oficiales durante las labores de exploración y excavación.

“Los desaparecidos no llegan a las oficinas, tienen que salir los (policías de investigación) PDI a hacer la investigación correspondiente, no las madres”, lamentó sin dudar que, con o sin el apoyo de las autoridades, seguirá buscando a su hija, Cynthia González, y a las del resto de madres que trazan pistas en un país con 133.601 personas desaparecidas y no localizadas.

También, explicó que las fichas de búsqueda no son fichas como tal, “es una persona que falta en casa, una persona que puede ser mamá, papá, hermana o un hijo que está buscando a esta madre”.

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Por ello, exigió al Gobierno y a la ciudadanía nacional y extranjera que, si encuentran una ficha: “No la quiten, porque a nosotros cada copia nos cuesta”.

González no se siente ni libre ni segura al momento de protestar en el marco del Mundial de fútbol. Para ella, lo dicho por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acerca de que México es un país libre no es verdad.

“¿Dónde está el México libre? No les gusta que hagamos esto al Gobierno, entonces: ‘búscalos Gobierno’”, sentenció, tras asegurar que cuando las madres buscadoras y los periodistas dicen la verdad son censurados o, peor aún, asesinados.

A la pega de fichas también se unió la artista Elsa Oviedo, quien intervino el imagotipo de la Selección Mexicana al sustituir el águila por una pala de arena, la principal herramienta de las madres buscadoras, acompañada del lema: 'Campeón en desaparición', en alusión a México.

“Mi intención es visibilizar la crisis (...) siento que no se han tomado acciones equiparables con su magnitud”, argumentó.

A inicios de abril, un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) expresó la posibilidad de que los desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que Sheinbaum rechazó de forma tajante.

La pega de carteles de búsqueda se ha intensificado a unos días de la inauguración de la Copa del Mundo, el próximo 11 de junio.

Aunque el país lleva años tapizado por estas cédulas, tan es así que el Congreso de Jalisco, representante de uno de los estado con mayor número de desaparecidos, propuso limitar esta pega en “espacios públicos no prohibidos”.

Esta medida fue reprobada por los colectivos, ya que las fichas de búsqueda en México han pasado de ser un registro impreso a una muestra de indignación y protesta de los familiares que llevan décadas buscando frente al desamparo de los gobiernos del país en todos sus niveles.