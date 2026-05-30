República Dominicana y Haití reanudan transporte aéreo sin vuelos confirmados

De hecho, las aerolíneas que viajan a Haití desde República Dominicana no tienen vuelos programados para los próximos días, según confirmó a EFE una fuente de organismos de seguridad haitianos consultada sobre las operaciones aéreas.

Las aerolíneas Sunrise Airways y Air Century son las que ofrecían el servicio entre ambos países, pero desde el aeropuerto Joaquín Balaguer, al norte de Santo Domingo, y el Toussaint Louverture, en la capital haitiana, este último cerrado al tráfico internacional por razones de inseguridad.

Las compañías internacionales no han regresado al aeropuerto de la capital Toussaint Louverture.

Cabo Haitiano, en donde se ubica el aeropuerto desde donde aterrizan y despegan todos los vuelos comerciales internacionales, se ha mantenido libre del acoso de las poderosas bandas armadas que han sembrado la inseguridad a niveles sin precedentes en Puerto Príncipe y otras zonas del país.

Esta terminal es mucho más estable que el aeropuerto Toussaint Louverture de la capital haitiana, que, aunque formalmente abierto, opera de forma intermitente.

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Para llegar a Cabo Haitiano, las personas de escasos recursos toman autobuses en los que arriesgan su vida en las carreteras nacionales controladas por las bandas armadas que extorsionan a los conductores.

Quienes disponen de más recursos utilizan vuelos privados en avión o helicóptero, a precios inaccesibles para la mayoría de la población

La República Dominicana suspendió el 5 de marzo de 2024 las operaciones aéreas de pasajeros desde y hacia Haití, debido a la crisis de seguridad.

La reanudación de los vuelos se anunció el pasado 17 de abril durante una reunión del canciller dominicano, Roberto Álvarez, y su homóloga haitiana, Raina Forbin, en las instalaciones del Parque Industrial Codevi, ubicado en la frontera norte.

La Oficina Federación de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) ha prolongado su prohibición de vuelos al aeropuerto capitalino hasta el 3 de septiembre de 2026, "debido a los riesgos para la seguridad aérea vinculados a la persistente inestabilidad".

En manifestaciones en las redes sociales, e incluso en canciones generadas por inteligencia artificial, los haitianos alzan su voz para exigir la reapertura del Toussaint Louverture, así como de las carreteras nacionales controladas por los grupos armados.

Para los haitianos, el cierre de esta infraestructura simboliza el aislamiento internacional del país, que ve en el aeropuerto su principal puerta de entrada al mundo.