Trump compara su salón de baile en la Casa Blanca con el Gran Palacio del Pueblo de Pekín

"Miren, tienen un salón de baile... ¡se llama el Gran Palacio de China!", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social, obviando el nombre completo del recinto situado en la plaza de Tiananmen de la capital china, empleado para asambleas legislativas y actos protocolarios de estado.

"Es muy grande y hermoso. ¿Por qué la gente se pelea conmigo por tener algo aún mejor? ¡Los demócratas están locos!", añadió en el mensaje, que acompañó de una foto de él y el presidente chino, Xi Jinping, dándose un apretón de manos durante la reciente visita de tres días que el republicano realizó a Pekín.

Durante este último viaje a mediados de mayo, Trump visitó el Gran Palacio del Pueblo en dos ocasiones, una para celebrar una cumbre con Xi y otra para participar en el banquete de estado que el Gobierno chino organizó en su honor.

Las obras del polémico salón de baile, que implicó que Trump decidiera unilateralmente demoler el Ala Este de la Casa Blanca, fueron parcialmente paralizadas tras el fallo de un juez federal el pasado marzo que, tras la demanda de una asociación para la conservación de monumentos en Washington, consideró que el presidente estadounidense no tiene autoridad para seguir adelante con la construcción sin una autorización específica del Congreso.

La orden judicial fue temporalmente suspendida por un tribunal federal de apelaciones, que debería determinar a principios de junio si la decisión del juez fue o no correcta.