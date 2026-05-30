Un colaborador de María Corina Machado regresa a Venezuela tras más de un año en el exilio

"La promesa de regresar se cumplió. Estoy de vuelta en mi país, estoy en casa. Vine a reencontrarme con mi familia, a abrazar a mi hijo, a volver a ver a viejos amigos, a caminar nuestras calles y apreciar la grandeza de nuestra nación", escribió en Instagram.

El opositor es hijo de Julio Velazco, un expreso político liberado el pasado marzo luego de seis meses detenido y que, según denunció VV, fue víctima de desaparición forzada.

En su mensaje, Marcos Velazco agregó que luchará "hasta que todos regresen" y "hasta que todos sean libres".

VV celebró el retorno del activista, secretario político del partido en Caracas, quien estuvo "más de un año en el exilio por la persecución del régimen", en referencia al Gobierno.

"Este sábado, Marcos Velazco se reencontró con su pequeño hijo, su familia y seres queridos. Nuestro firme compromiso con cada venezolano hasta que todos puedan volver a casa", agregó la formación.

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El jueves, el político Roberto Marrero, exdirector de despacho del opositor Juan Guaidó, y el exdiputado José Guerra informaron de su regreso a Venezuela, luego de años en el exilio.

Ambos llegaron en vuelos separados al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, en el marco de la nueva etapa política anunciada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos.

Además, han regresado Lester Toledo, quien se encontraba en España, y Yon Goicoechea, militantes de Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López.

El miércoles también se informó del regreso de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien aún enfrenta medidas cautelares.

El sector mayoritario de la oposición y sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, exigieron el jueves la liberación plena de los presos políticos y que se garantice el retorno seguro de los exiliados, así como la "normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo y de los grupos armados, ilegales o terroristas".