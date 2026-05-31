Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán segunda vuelta presidencial en Colombia

Con el 92,85 % de las mesas contabilizadas, De la Espriella da la sorpresa al obtener 9.515.558 votos (43,63 %) y Cepeda, 8.977.429 (41,17 %), números que los hacen inalcanzables para el resto de candidatos cuando falta por informar menos del 10 % de las mesas por la Registraduría Nacional.

El tercer puesto es para la senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, que recibe 1.492.468 votos en esta medición parcial (6,84 %), un porcentaje muy inferior al que le daban las encuestas de intención de voto, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con 911.611 votos, que representan el 4,18 %.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se sitúa en el quinto lugar con 205.546 votos (0,94 %).