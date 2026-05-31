Directora de HRW defiende el "sistema electoral independiente y confiable" de Colombia

"Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta. Los resultados electorales deben respetarse. La comunidad internacional debe rodear a la Registraduría (organizadora de los comicios)", señaló Goebertus en X.

Con el 99,99 % de las mesas informadas, el abogado De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, recibió 10,3 millones de votos (43,74 %), mientras que el senador oficialista Iván Cepeda acumuló más de 9,6 millones de sufragios (40,9 %), un resultado que el presidente Petro no aceptó y que el candidato izquierdista puso en duda.

"Como presidente no acepto los resultados del preconteo", escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado durante el proceso electoral y afirmó que únicamente reconocerá el escrutinio que emitan los jueces de la República.

El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y aún no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

"Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800.000 personas adicionales", afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que "centenares de miles de votos fueron agregados", aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

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Cepeda, por su parte, afirmó tras conocer los resultados: "Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas".

Con los resultados preliminares conocidos este domingo, el nombre de quien ocupe la Presidencia de Colombia durante el periodo 2026-2030 se definirá en segunda vuelta el próximo 21 de junio entre el abogado ultraderechista De la Espriella y el senador izquierdista Cepeda.