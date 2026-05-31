Drones ucranianos alcanzan una refinería de petróleo rusa y Moscú ataca Cherníguiv y Sumi

El gobernador de la región rusa de Sarátov, Román Busarguin señaló a traves de Telegram que "según informes preliminares, se han producido daños en infraestructura civil. Todos los servicios pertinentes se encuentran en el lugar. No hay víctimas, al menos por el momento".

Otros canales de Telegram difundieron imágenes del incendio en la refinería, en la que se aprecian al menos cuatro columnas de humo en distintos puntos del territorio de la empresa.

Por otro lado, la Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte diario de que Rusia lanzó en total 229 drones de ataque tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros de señuelo desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea, de los que las defensas antiaéreas lograron derribar 212, pero 14 impactaron en once lugares y fragmentos de drones neutralizados en cinco.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) de Ucrania, en la región de Cherníguiv un hombre de 58 años murió como consecuencia de un ataque ruso.

En la provincia de Sumi, según la misma fuente, los rusos atacaron una zona residencial de Shostka, hiriendo a una persona. La víspera las fuerzas rusas atacaron una estación de tren de Shostka.

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Las autoridades de la región sureña rusa de Rostov, que ayer sufrió fuertes ataques, informaron por su parte de que hasta nueve distritos fueron atacados y que las defensas abatieron unos 50 drones.

Allí se registró el incendio de un depósito de combustible, además de impactos de drones contra dos comercios, una farmacia y un automóvil.

El gobernador de Kírov, Alexander Sókolov, también informó de un ataque ucraniano contra una empresa de la región, que se encuentra a casi 800 kilómetros al noreste de la capital rusa.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró haber derribado anoche 216 drones ucranianos en las regiones rusas de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kursk, Lípetsk, Oriol, Rostov, Sarátov y Krasnodar.

También interceptaron drones sobrevolando el mar de Azov y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.