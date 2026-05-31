EE.UU. y Japón buscan acelerar la coproducción de misiles ante tensiones con China

La iniciativa fue presentada la víspera en Singapur, al margen del Diálogo de Shangri-La, durante una reunión entre el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, según informó la oficina de Koizumi en un comunicado.

Koizumi propuso a Hegseth, la 'Operación Potenciación' (Operation Supercharge), un proyecto para acelerar la producción y el desarrollo conjuntos de misiles, como el SM-3 Block IIA y el AMRAAM, y ambos debatieron medidas concretas para lograrlo, según el informe.

Con esta iniciativa, Tokio da forma operativa al plan de ejecución de la cooperación en misiles acordada en marzo durante la cumbre entre Takaichi y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

Koizumi también explicó la revisión del marco japonés de transferencia de equipos y tecnología de defensa, mientras que Hegseth acogió favorablemente esos cambios y expresó el apoyo de Washington a los esfuerzos de Tokio para reforzar sus capacidades defensivas, dijo el ministerio nipón.

La reunión se produjo después de que el diario japonés Yomiuri Shinbun informara esta semana que, durante la reciente cumbre entre Trump y Xi en Pekín, el mandatario chino señaló a Takaichi y al presidente de Taiwán, Lai Ching-te (también conocido como William Lai, en inglés), como amenazas a la paz regional, instando a Trump a no apoyarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según fuentes gubernamentales consultadas por el Yomiuri, Trump defendió a la primera ministra japonesa de las críticas del presidente chino, algo que Pekín negó este lunes

Aunque el comunicado japonés sobre el encuentro de los jefes de Defensa en Singapur no menciona explícitamente a Taiwán, señala que ambos ministros discutieron una amplia gama de asuntos regionales, "incluidos temas relacionados con China".

Ambos ministros se comprometieron además a aumentar la dispersión aérea flexible y la presencia bilateral en la región suroccidental de Japón, donde se encuentran las islas Nansei, cercanas a Taiwán, y respaldaron el despliegue temporal de activos militares estadounidenses.

Las relaciones entre Pekín y Tokio se tensaron a finales del año pasado, cuando Takaichi dijo durante una sesión parlamentaria que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército).