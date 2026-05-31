El drama de los "ninis" británicos: un millón ahora, y se teme que sean más en cinco años

El antiguo ministro laborista de Sanidad Alan Milburn ha elaborado un documento provisional independiente sobre el estado del desempleo entre los chicos de entre 16 y 24 años, en el que advierte de que, sin esas medidas, el país tendrá una "generación perdida".

Este análisis salió a la luz esta semana cuando las últimas cifras oficiales señalan que a día de hoy hay un millón de jóvenes que no estudia ni tiene trabajo ni tiene acceso a una formación profesional (los llamados "ninis", o "neets" en inglés), el nivel más alto en más de doce años, pero el dato puede ascender a 1,25 millones en cinco años.

Cada vez son más los jóvenes que dicen no encontrar puestos de trabajo ni siquiera para adquirir experiencia, a pesar de que muchos de ellos son graduados de universidades británicas.

Milburn afirmó que los rechazos para los jóvenes que buscan empleo, tras presentar decenas, a veces cientos de solicitudes, se han convertido en algo normal y cuestionó la idea de que los chicos no se esfuerzan o son "perezosos, débiles y quejicas".

"El problema es que, para demasiados jóvenes, las oportunidades no crecen, sino que disminuyen. Presentas una solicitud, decenas a la vez, y no recibes respuesta; simplemente te rechazan", añadió el político, que consideró que el primer escalón en el mundo laboral está "simplemente fuera del alcance" de muchos jóvenes.

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El informe que ha elaborado quien fuera ministro de Sanidad entre 1999 y 2003 en el Gobierno de Tony Blair no aportó soluciones al problema, pero espera hacerlo cuando su documento quede completado.

"Es un sentimiento visceral en el país... roza el temor entre padres y abuelos de que esta generación se convierta en una generación perdida. El antiguo pacto social siempre fue: te esforzabas y obtenías una recompensa, y cada generación lo haría mejor que la anterior. Este pacto se ha roto para esta generación", alertó Milburn.

Según el informe, con demasiada frecuencia la situación acaba condenando a los jóvenes a una vida de subsidios del Estado en lugar de tener acceso a un empleo.

Tim Bale, profesor de Políticas de la prestigiosa Universidad Queen Mary de Londres, dijo hoy a EFE que el mercado laboral para los recién graduados universitarios es muy difícil ya que, "a corto plazo, el lento crecimiento económico no ayuda, y a largo plazo, es probable que la inteligencia artificial (IA) destruya algunos de los puestos de trabajo de nivel inicial a los que tradicionalmente (los jóvenes) accedían tras graduarse."

"El Reino Unido no produce muchos estudiantes universitarios en comparación con otros países. Lo que sí produce, también en comparación con otros países, es una escasez de puestos de trabajo para graduados", añadió Bale, y resaltó que "el problema no radica en la falta de jóvenes brillantes, sino en una economía con una demanda insuficiente."

Sobre los universitarios, el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, acaba de criticar la posición del antiguo primer ministro Tony Blair por apoyar el acceso de los jóvenes a la formación superior.

Burnham dijo que Blair tiene una "obsesión" con las universidades -en su gobierno se fijó como objetivo llevar a las universidades al 50 % de los jóvenes-, cuando según el alcalde lo que hay que promover es la formación profesional: "Priorizar las universidades es una parte significativa del problema que ha dejado a tantas personas fuera" del sistema, dijo.

En opinión de Bale, el Reino Unido necesita acelerar el crecimiento económico y aumentar la inversión y la productividad.

"También necesitamos ampliar el número de titulaciones que incluyan la experiencia laboral como parte integral del plan de estudios, idealmente en colaboración con las empresas", explicó.

Al mismo tiempo, Bale opinó que nadie debe ir a la universidad solo porque "no se les ocurra otra cosa que hacer", por lo que el joven solo debe estudiar algo que realmente le interese. De lo contrario, "estará perdiendo su tiempo y el de los profesores".

El ministro británico de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, ha indicado que el impacto del desempleo juvenil podría marcar a las personas de por vida, algo que ha calificado como "una crisis silenciosa, una bomba de relojería que pone en riesgo su futuro laboral".

"Encargué este informe porque no podemos permitirnos perder a una generación de jóvenes, y celebro el trabajo fundamental de Alan Milburn, que expone la magnitud del desafío y las causas profundas del desempleo juvenil que ahora debemos afrontar".