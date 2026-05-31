El Primavera Sound de Barcelona se prepara para The Cure, Doja Cat, Gorillaz y Bad Gyal

El ciclo comenzará el miércoles 3 de junio con una jornada de acceso gratuito, para la que ya no quedan entradas, protagonizada por el valenciano Guitarricadelafuente, los británicos Wet Leg y Yard Act y la catalana Ouineta.

Tras esto, tres días de música invocarán más de 240 actuaciones en el Parc del Fòrum y otros 91 conciertos en distintas salas de Barcelona en el marco del Primavera a la Ciutat (en la ciudad).

Con todo vendido desde el 11 de febrero, el primer gran nombre que pisará la costa barcelonesa será Doja Cat con su pop con aroma a R&B, quien actuará el viernes justo antes que Bad Gyal, de regreso en casa con la única actuación en un festival de la gira mundial 'Más Cara'.

Si el cartel del año pasado estaba tomado por el triunvirato de divas Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, la programación de esta edición cuenta con un puñado de nombres más atractivos para un público algo más veterano, gracias a la presencia de The Cure y sus dos horas y media de show, la virtualidad de Gorillaz, los sintetizadores de The xx, la contundencia de Massive Attack, el shoegaze de My Bloody Valentine y el rock lo-fi de Mac DeMarco.

En lo nacional, generalmente arrinconados en horarios poco saludables y escenarios esquinados, sobresalen los proyectos de Rusowsky, Ralphie Choo o Barry B.

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Se prevé que 70.000 personas llenen el Fòrum cada uno de los tres días grandes, a los que se sumarán los 30.000 asistentes a la jornada inaugural y otros 30.000 en la clausura electrónica del domingo.

Desde la organización también esperan que este 2026 tenga una mayor presencia de público nacional, ya que en la edición pasada hasta un 60 % de los asistentes eran extranjeros, aunque también adelantan que pasearán por el festival personas de 145 países distintos.