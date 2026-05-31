Israel toma posición estratégica del castillo de Beaufort, al norte del libanés río Litani

"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, constituyendo dicha línea la frontera del territorio invadido por Israel en el sur del Líbano.

Israel estableció a mediados de abril una 'línea amarilla' (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta misma divisoria.

Las fuerzas armadas aseguran que pretenden alcanzar el control tanto del castillo de Beaufort como de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.

El Ejército acusa al grupo chií libanés Hizbulá de preparar ataques contra sus tropas en esta posición estratégica. "Además, los soldados de las FDI operan contra infraestructura de lanzamiento en la zona, desde la que cientos de proyectiles fueron disparados hacia civiles israelíes y tropas de las FDI", añade.

En el comunicado, el Ejército reitera que las tropas han cruzado el Litani, sobre el que discurre parte de la línea amarilla, y siendo este río la frontera natural establecida por la ONU para el área desmilitarizada del sur del Líbano.

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Aseguró además que ha expandido sus operaciones más allá del río y que en estos momentos la operación "se expande hacia áreas adicionales".

El anuncio del Ejército se produce después de un viernes marcado por un aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés.

Más de 3.300 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando Israel reprimió los primeros ataques del grupo chií a su territorio en el marco de la guerra con Irán.

El número de soldados israelíes muertos en el Líbano o la frontera por la operación en ese país asciende a 25.

Este domingo, Israel confirmó la muerte del último de ellos por el ataque de un dron de Hizbulá en el sur libanés, al que identificó como Michael Tyukin, de 21 años.