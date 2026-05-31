La actividad manufacturera china pierde impulso en mayo y queda al borde de la contracción

El índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector manufacturero) se situó en 50 puntos, 0,3 puntos por debajo del dato de abril, pero en línea con lo previsto por los analistas.

En este indicador, una cifra por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que una por debajo representa una contracción.

Por tamaño de empresa, las grandes compañías mantuvieron una lectura expansiva, con 51,1 puntos, nueve décimas más que en abril, mientras que las medianas y pequeñas se situaron en 48,6 y 48,5 puntos, respectivamente, ambas por debajo del umbral.

Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, solo el de producción se mantuvo en expansión, con 51,2 puntos, tres décimas menos que el mes anterior.

El subíndice de nuevos pedidos cayó siete décimas, hasta los 49,9 puntos, reflejo de una moderación de la demanda, mientras que los de inventarios de materias primas, empleo y plazos de entrega de proveedores quedaron también en zona de contracción, con 48,6, 48,6 y 49,2 puntos, respectivamente.

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El estadístico de la ONE Huo Lihui afirmó que la actividad manufacturera quedó en mayo "en el punto crítico" y que la situación operativa de las empresas se mantuvo "en general estable".

Huo destacó que la producción continuó expandiéndose, aunque los nuevos pedidos se situaron por debajo de los 50 puntos, y señaló que sectores como el farmacéutico, el ferroviario, naval y aeroespacial, y el de equipos informáticos, comunicaciones y electrónicos mantuvieron índices de producción y nuevos pedidos por encima de los 53 puntos.

El experto también subrayó que los sectores de alta tecnología y de fabricación de equipos registraron PMI de 52,9 y 52,1 puntos, respectivamente, ambos por encima del umbral de expansión, mientras que el primero acumula ya 16 meses consecutivos en terreno positivo, destacó la institución.

En cambio, el PMI de los bienes de consumo bajó hasta 49,7 puntos y el de las industrias de alto consumo energético retrocedió hasta 47,1.

Los precios continuaron en niveles relativamente elevados, aunque con menor intensidad que en abril: el índice de precios de compra de materias primas cayó 3,2 puntos, hasta 60,5, y el de precios de salida de fábrica bajó en la misma proporción, hasta 51,9.

La ONE también publicó este domingo el PMI no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción, y que subió siete décimas, hasta 50,1 puntos, de regreso por la mínima a la zona de expansión y por encima de lo previsto por los analistas, que esperaban una contracción hasta 49,5 enteros.

Dentro de este indicador, el sector servicios avanzó hasta 50,3 puntos, también por encima del umbral, con lecturas especialmente altas en transporte ferroviario, telecomunicaciones, radiodifusión y seguros, mientras que transporte aéreo e inmobiliario siguieron en contracción.

La construcción mejoró ocho décimas, hasta 48,8 puntos, aunque permaneció por debajo de los 50 puntos.

El PMI compuesto, que aúna la evolución de las industrias manufacturera y no manufacturera, se situó en mayo en 50,5 puntos, cuatro décimas más que en abril.