Los tres submarinos nucleares que Australia adquirirá de EE. UU. serán de segunda mano

El anuncio, realizado desde el principal foro de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, modifica el pacto inicial, sellado en septiembre de 2021, por el que estaba previsto que Australia recibiera al menos dos submarinos nucleares Virginia de segunda mano ​​y uno nuevo a partir de 2030.

El cambio ha trascendido después de una revisión de la alianza trilateral por parte del Gobierno del presidente Donald Trump en 2025, impulsada para asegurar que se alineaba con la política "Estados Unidos Primero".

El Pentágono concluyó, tras cinco meses de análisis, que el acuerdo es estratégicamente beneficioso y continuó adelante con el mismo.

Este domingo, Marles argumentó ante los medios que la modificación sirve para "simplificar" los costes operativos y que proporcionará un ahorro "considerable", con un gasto inicial estimado en unos 370.000 millones de dólares en 30 años.

"Significará que los submarinos de la clase Virginia que estamos adquiriendo serán todos del mismo tipo. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de eso, tanto en términos de los operarios, como de las personas de mantenimiento", dijo el ministro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Visto por China como una peligrosa carrera armamentística regional, el AUKUS (anagrama compuesto por los nombres de los tres países que lo conforman) fue creado en 2021 bajo los mandatos de Joe Biden en EE. UU., Scott Morrison en Australia y Boris Johnson en Reino Unido.

El sábado, los responsables de los tres países mantuvieron una cumbre trilateral en la ciudad-Estado asiática en la que anunciaron la colaboración en el desarrollo de submarinos no tripulados.