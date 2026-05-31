ONG alerta que 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en Paraguay en 2025

Con motivo del Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, la Cdia advirtió en un reporte estadístico que esas cifras muestran la persistencia de la violencia sexual infantil, las desigualdades y una "falta de acceso efectivo a mecanismos estatales de justicia, protección y prevención".

Así, Paraguay registra una tasa nacional de 8,3 niñas y adolescentes entre 10 y 17 años que dan a luz por cada 1.000 menores, indicó la ONG, que citó datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

La mayoría de los casos se concentraron en los departamentos de Central y Alto Paraná, las zonas más pobladas, junto a Caaguazú e Itapúa, pero las tasas de riesgo más elevadas, que corresponden a la proporción de nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes, se registraron en Amambay, Boquerón, Canindeyú, Presidente Hayes y Concepción, en el interior del país.

El reporte reveló también que entre 2021 y 2025 se registraron aproximadamente 23.499 nacimientos por partos de niñas y adolescentes.

Además, la CDIA recordó que el Ministerio Público atendió en 2025 a 3.386 víctimas de abuso sexual en niños y adolescentes, lo que representa una media de un caso cada 2 horas y 36 minutos.

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Entre 2015 y el 20 de mayo pasado, la Fiscalía reportó 34.001 casos de abuso sexual infantil, añadió el informe.

En ese sentido, la ONG instó al Gobierno paraguayo a "promover un debate serio y tomar mejores decisiones" que apunten a la prevención de la violencia contra los menores, al tiempo que pidió "presupuestos adecuados".

Por otro lado, el Ministerio Público reveló que los padres, padrastros y abuelos figuran entre los principales investigados por abuso sexual de niños en Paraguay, al analizar una muestra aleatoria de 92 denuncias recibidas entre 2021 y abril de 2026.

La lista de agresores investigados incluye además a primos, tíos, cuñados e incluso madres, algo que confirma que "gran parte de los autores" del delito proviene del entorno familiar, dijo la Fiscalía en un comunicado.