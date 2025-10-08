Nacionales

Matrimonio infantil afecta al 40% de las mujeres pobres en Paraguay

El Artículo 20 del Código Civil paraguayo permite el matrimonio a adolescentes de 16 y 17 años con permiso parental. Plan International denunció que esta excepción legal condena a las adolescentes a la violencia y el abandono escolar. Datos oficiales indican que 4 de cada 10 jóvenes de hogares pobres se casan o unen de forma temprana. En el marco del Día Internacional de la Niña, exigen la modificación urgente del Código Civil para garantizar que las niñas puedan vivir libres de violencia y decidir su futuro.

08 de octubre de 2025 - 15:59
Embarazo adolescente. Imagen de referencia.
Paraguay registra una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región.Gentileza

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña -que se recuerda cada 11 de octubre- el foco de la atención está en la persistencia del matrimonio infantil y las uniones forzadas en Paraguay, una práctica que afecta de manera desproporcionada a las niñas provenientes de hogares con escasos recursos, principalmente.

La organización Plan International Paraguay, con el apoyo del Ministerio de la Mujer, lanzó la campaña “Niñas libres de matrimonio infantil y uniones forzadas”, cuyo objetivo es presionar por la eliminación de la excepción legal que aún permite esta forma de violencia.

El problema es particularmente grave en Paraguay, donde casi 4 de cada 10 mujeres jóvenes provenientes de hogares pobres se casaron o unieron antes de los 18 años, una de las tasas más altas asociadas a la pobreza en la región, según la CEPAL (2023).

Cifras alarmantes: pobreza profundiza la desigualdad

Los datos estadísticos reflejan la urgencia de la problemática, ubicando a Paraguay entre los países con mayor prevalencia de uniones tempranas asociadas a la pobreza en la región:

  • Mujeres jóvenes de hogares pobres: Casi 4 de cada 10 mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años.
  • Adolescentes: El 16,1% de las mujeres de 15 a 19 años en Paraguay reportó haber estado casada o en unión temprana.
  • Contexto global: A nivel mundial, el problema es masivo. Según UNICEF, cada tres segundos una niña es obligada a casarse, y 650 millones de mujeres fueron casadas siendo niñas.

Noelia Errecarte, representante país de Plan International, señaló que factores como la pobreza extrema, la presión familiar y el embarazo adolescente actúan como motores de esta práctica.

“El matrimonio infantil no es una solución, por el contrario, profundiza las desigualdades y expone a las niñas a múltiples formas de violencia y abandono escolar”, afirmó Errecarte.

El llamado urgente a modificar la ley

En Paraguay, el foco de la crítica es el Artículo 20 del Código Civil Paraguayo (Ley Nº 1/92). Si bien la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años, este artículo permite una excepción devastadora: la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años se casen con la autorización de sus padres o un juez.

Datos difundidos por Plan Internacional Paraguay en el marco del Día Internacional de la Niña.
Esta excepción es señalada como un facilitador legal para que la pobreza, el embarazo adolescente y la presión familiar empujen a las niñas a uniones tempranas, por lo que Plan International y niñas líderes comunitarias exigen la eliminación de esta excepción, argumentando que contraviene la Convención de los Derechos del Niño y perpetúa una práctica que es considerada una forma de violencia que limita el desarrollo pleno.

“No se trata sólo de modificar una ley, sino de garantizar que las niñas y adolescentes vivan libres de violencia, accedan a la educación y puedan decidir sobre su propio futuro”, dijo Errecarte.

Infancia feliz libres de violencia y uniones forzadas

Como acción en conmemoración del Día Internacional de la Niña, Plan Internacional anunció que se llevará adelante activaciones en espacios públicos emblemáticos de Asunción, Caaguazú, San Pedro, Guairá y Paraguarí.

“El propósito es visibilizar el derecho de las niñas a vivir plenamente su infancia, libres de violencia y uniones forzadas”, aseguraron.

Los casos de niñas y adolescentes embarazadas deben ser comunicados al Ministerio Público, es el protocolo.
Plan Internacional pide garantizar que las niñas y adolescentes vivan libres de violencia, accedan a la educación y puedan decidir sobre su propio futuro.

La actividad central de la campaña se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 11:00 en la Feria Palmear, realizado en la calle Palma, donde se instalará de un columpio con códigos QR, que dirigirá a testimonios reales y más información sobre la realidad de la problemática en el país.

Además, niñas líderes de comunidades rurales escribirán cartas dirigidas a tomadores de decisión, expresando sus sueños y necesidades. Estas cartas serán entregadas simbólicamente a las autoridades, como un llamado a la acción para promover una modificación legislativa urgente.

