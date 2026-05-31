Países de África oriental se reunirán de emergencia el lunes y el martes por el ébola

El encuentro, de carácter virtual, servirá para considerar acciones regionales para contener el brote, y forma parte de una serie de actividades iniciadas por la Secretaría de la EAC, según publicó el organismo en su cuenta de la red social X.

Además, ha convocado una reunión de crisis de emergencia de sus miembros, encuentros del Grupo de Trabajo Técnico de la EAC sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles, y otro grupo de trabajo técnico sobre la armonización de regulaciones para posibles vacunas, terapias y diagnósticos contra el virus del Ébola.

La EAC, con sede en Arusha, nació en 2001 con el objetivo de allanar el camino para la visión del primer presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que abogó por la unión política de las naciones del este de África.

Esta organización está conformada por Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC) y Somalia.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola registrada en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

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El virus se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.