Sánchez reclama derecho al referéndum y Fujimori ofrece servicios básicos en debate

Al intervenir en el bloque dedicado al fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos, Sánchez dijo que "el régimen político semi presidencialista ha sido subvertido de facto, con medidas antidemocráticas, para quitarle el derecho al referéndum" a la población.

"El pueblo necesita recuperar el derecho al referéndum", agregó e invocó que se restablezca también el equilibrio de poderes.

"Basta de gobiernos tan frágiles, que ha impuesto la señora del caos", expresó en alusión a su rival del partido Fuerza Popular.

A su vez, Fujimori dijo que la democracia se fortalece con un Estado presente, mirando el presente y futuro de 34 millones de peruanos.

En tal sentido, anunció que se ocupará de los servicios básicos que faltan en sectores de Lima, donde se concentra un tercio de la población nacional.

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Fujimori también anunció un programa nacional de interconexión vial, así como sistemas de regulación hídrica y obras de prevención ante el próximo fenómeno del Niño.

Por otro lado, el candidato de Juntos por el Perú subrayó que necesitan "un Estado con justicia y derechos humanos" porque "si no se reconoce la igualdad ante la justicia a un quechua hablante, de qué igualdad se está hablando".

"El pueblo no entiende por qué hasta ahora no identifican" a los responsables de las 50 muertes en las protestas antigubernamentales del 2022-2023, apuntó Sánchez.

Por su parte, Fujimori dijo que le sorprende que Sánchez hable sobre justicia y derechos humanos porque "tiene a su lado a Antauro Humala que ha asesinado a policías", en referencia a su aliado ultranacionalista que cumplió sentencia por la muerte de cuatro policías en 2005.