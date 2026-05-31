Taiwán acusa a Pekín de amenazar a medios tras salida de China de una periodista del NYT

En un comunicado, la portavoz presidencial Karen Kuo afirmó que el Gobierno taiwanés ha tomado nota de esa información y de otros casos recientes en los que, a su juicio, Pekín ha recurrido a métodos similares para "amenazar y presionar" a medios internacionales y a profesionales de la información.

Según Kuo, este tipo de actuaciones no solo afectan a la libertad de prensa y de expresión, sino también a la seguridad de los periodistas, un asunto que, dijo, Taiwán sigue "suma preocupación".

El New York Times informó este viernes de que las autoridades chinas comunicaron el pasado febrero a Wang, corresponsal del diario en China desde 2020, que debía abandonar el país, y que justificaron esa decisión por la aparición en diciembre de Lai, también conocido como Lai Ching-te, en video durante un evento del periódico en Nueva York, pese a que la reportera no participó en la organización del acto.

El rotativo estadounidense añadió que funcionarios chinos "llevaban meses quejándose" de la cobertura de Wang, centrada en la vida cotidiana en China y en asuntos sensibles como la censura o la gestión de la pandemia.

Según fuentes citadas por el rotativo neoyorquino, la Administración de Donald Trump respondió retirando el visado de un periodista chino de la agencia estatal Xinhua destinado en Estados Unidos.

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El diario aseguró además que, tras semanas de conversaciones con las autoridades chinas, Wang pudo regresar temporalmente este mes con un visado de siete días para cubrir la visita de Trump a Pekín, aunque sin recuperar su acreditación como corresponsal residente.

"Taiwán no guardará silencio ante la presión", afirmó Kuo, que prometió seguir explicando la postura de la isla ante la comunidad internacional y trabajar con sus socios para "proteger la democracia, la libertad de prensa y la paz y estabilidad" en el estrecho de Taiwán y la región.

China ha intensificado recientemente sus esfuerzos para limitar la presencia internacional de Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama, bloqueando de nuevo su participación en la asamblea anual de la OMS y presionando a terceros países, como ocurrió en abril, cuando Taipéi culpó a Pekín de la suspensión del viaje de Lai a Esuatini tras la revocación de permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar.