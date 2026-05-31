Ucrania niega haber atacado con drones la ocupada central nuclear de Zaporiyia

Las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania calificaron de "propaganda rusa" la afirmación del director ejecutivo de Rosatom, Alexéi Lijachov, de que se trataba del primer ataque dirigido contra los equipos principales de la central y que este había causado daños en el edificio de turbinas tras una supuesta explosión.

"Subrayamos: las Fuerzas de Defensa de Ucrania no atacan instalaciones de energía nuclear ni generan amenazas para la seguridad nuclear. Ucrania, como Estado responsable, cumple estrictamente las normas del derecho internacional humanitario y los principios de seguridad nuclear", escribió esta agrupación militar en Telegram.

Las Fuerzas de Defensa del Sur afirmaron que es precisamente "la ocupación ilegal de la central por tropas rusas, su militarización y su uso con fines militares lo que constituye una amenaza constante para la seguridad nuclear y radiológica de toda la región".

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó este domingo que un equipo suyo "vio daños en una compuerta metálica de acceso situada en una planta superior del edificio, así como varios fragmentos de escombros y restos quemados de fibra óptica en el suelo".

"Las observaciones del equipo son compatibles con el impacto de un dron", indicó la agencia de la ONU, que ha pedido acceso al interior del edificio, donde está situada la unidad 6 del reactor, para efectuar una evaluación más detallada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El equipo del OIEA pudo confirmar con sus mediciones que "los niveles de radiación en la instalación siguen siendo normales".

El director general del organismo, el argentino Rafael Grossi, afirmó que el ataque, del que no determina su origen, fue un incidente grave que puso en peligro principios clave de seguridad nuclear.