Al menos 55 muertos en Birmania tras una explosión en zona minera controlada por guerrilla

La agencia local de noticias Shwe Phee Myay, que citó a los equipos de rescate, informó de que entre las víctimas hay 25 mujeres y 30 hombres, vecinos de la aldea Kaung Tat, fronteriza con la provincia china de Yunnan.

Sin embargo, la cifra de muertos podría aumentar, ya que los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas bajo los escombros.

El Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), una de las guerrillas de minorías étnicas más poderosas de Birmania, reconoció que los explosivos estaban almacenados por su departamento económico y, aunque no proporcionó una cifra exacta de víctimas, aseguró que la milicia investiga las causas del suceso.

Según señaló en un comunicado publicado en su pagina web, el domingo se produjo una "explosión accidental de plomo blando" almacenado para su uso en operaciones mineras.

El TNLA mantiene actualmente un alto al fuego con el Ejército de Birmania, que dio un golpe de Estado en 2021 que acabó con la transición democrática, liderada por la premio nobel Aung San Suu Kyi, y exacerbó la guerra civil vigente desde hace décadas.

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Esta milicia, vinculada a la etnia palaung, es una de las facciones que integran la poderosa Alianza de la Hermandad que, desde finales de 2023, controla la estratégica región de Kokang, limítrofe con China, y donde en los últimos años se ha multiplicado el número de explotaciones mineras ilegales.

Esto sucede también en un momento clave para el Ejército birmano, que busca ganar legitimidad internacional más de cinco años después del golpe de Estado y un mes después de formalizar la disolución de la junta militar con la jura como presidente del líder golpista, Min Aung Hlaing.

La toma de posesión el pasado 10 de abril tuvo lugar después de unas elecciones organizadas por la cúpula militar entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas dominadas por el Ejército, que apenas controla la mitad del país, y que carecieron de oposición representativa.

Desde el golpe, Birmania entró en una espiral de crisis y ostracismo internacional, con más de 22.100 personas que aún continúan detenidas y más 8.000 muertos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según los datos publicados el pasado viernes por la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país.