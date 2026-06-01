Anthropic presenta de forma confidencial su solicitud para salir a bolsa en EE. UU.

La compañía señaló en un comunicado que este trámite no implica aún una oferta de venta de valores ni un precio o número de acciones definidos, y que la operación dependerá de las condiciones del mercado y de la aprobación del regulador.

El formulario S-1 es el documento que las empresas presentan ante la SEC cuando planean cotizar en bolsa en Estados Unidos, y recoge información financiera, de negocio y de riesgo, aunque en esta fase inicial se mantiene de forma confidencial hasta que el organismo complete su revisión.

"Esto nos da la opción de salir a bolsa después de que la SEC complete su revisión", señaló la empresa en la nota, en la que añade que su salida al mercado dependerá de "factores externos".

Con esta decisión, Anthropic se suma a la lista de compañías tecnológicas de IA que están explorando o preparando su debut en los mercados, en un contexto de fuerte interés inversor por el sector.

Fundada por exdirectivos de OpenAI, Anthropic se ha posicionado como uno de los principales competidores en el desarrollo de modelos de IA generativa.

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La creciente demanda de su herramienta Claude Code, orientada a desarrolladores, ha permitido a Anthropic ganar terreno frente a OpenAI, especialmente entre clientes empresariales.

La empresa no ha detallado aún del calendario previsto para la posible salida a bolsa ni la valoración que busca alcanzar en el mercado, aunque la operación podría producirse el próximo otoño, según medios especializados.

La semana pasada, Anthropic anunció una nueva ronda de financiación por valor de 65.000 millones de dólares, lo que sitúa su valoración en unos 965.000 millones de dólares, superando a su rival OpenAI, creadora de ChatGPT, en términos de valoración privada.