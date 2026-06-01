Aplicaciones móviles para monitoreo de síntomas suponen una ayuda a pacientes con cáncer

El médico Wing-Lok Chan, de la Universidad de Hong Kong y autor del estudio, dijo en un comunicado que el ensayo clínico aleatorio demostró que el monitoreo proactivo de los síntomas mediante una plataforma digital, combinado con un seguimiento oportuno por parte del personal de enfermería, "puede ayudar a mantener la calidad de vida y reducir las hospitalizaciones no planificadas".

Las aplicaciones móviles para la salud se han convertido en los últimos años en auxiliares para integrar a los pacientes en el cuidado de su condición médica, por lo que ahora se estudia la incorporación de esta herramienta en pacientes con cáncer avanzado que reciben cuidados paliativos y que ya no se encuentran bajo tratamiento activo.

El estudio encontró que la atención actual a menudo depende de que los pacientes busquen ayuda únicamente cuando sus síntomas empeoran, lo cual puede derivar en visitas a urgencias y hospitalizaciones evitables.

"Las personas con cáncer sufren con frecuencia síntomas como dolor, fatiga o trastornos del sueño, y a menudo sobrellevan esos síntomas en silencio”, explicó en un comunicado el oncólogo Toby Christopher Campbell, jefe de Cuidados Paliativos en la Universidad de Wisconsin y experto en cuidados paliativos de la ASCO.

El oncólogo advierte que cuando los pacientes tienen la posibilidad de informar de sus síntomas y recibir ayuda, se sienten mejor, lo cual puede conducir a mejores resultados.

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La investigación evalúo la eficacia de la aplicación móvil SUPPORT+ que envía un recordatorio automático semanal a los pacientes, invitándolos a completar un breve cuestionario sobre sus síntomas físicos y emocionales, ya sea por sí mismos o a través de un cuidador.

Posteriormente, la aplicación ofrece orientación práctica sobre cómo manejar cualquier síntoma leve o moderado, empleando varias estrategias que incluyen las farmacológicas.

El estudio se presentó como parte de los avances de la conferencia anual que se celebra del 29 de mayo al 2 de junio en Chicago y reúne a más de 40.000 profesionales de oncología de todo el mundo y este año ha hecho un énfasis en trasladar más rápidamente los descubrimientos científicos a la práctica clínica.