Autoridades sanitarias confirman 4 casos de botulismo de origen alimentario en Paraguay

Los pacientes, todos adultos y quienes reciben "atención especializada en cuidados intensivos y en sala de internación común", resultaron infectados presuntamente por el consumo "de alimentos en un establecimiento comercial", señaló en un comunicado la institución, que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

"Desde la notificación de los casos, equipos técnicos interinstitucionales incluidos los servicios sanitarios del sistema nacional de salud, en donde están ingresados los pacientes, activaron de manera inmediata los protocolos de manejo clínico, diagnóstico, investigación epidemiológica, monitoreo y verificación sanitaria", agregó la nota.

En el proceso apoyan la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el Laboratorio Central de Salud Pública.

El botulismo alimentario, agregó la información oficial, es una enfermedad "poco frecuente, pero grave" causada por el consumo de alimentos mal conservados o envasados sin los cuidados necesarios y contaminados por la bacteria Clostridium botulinum.

Entre los síntomas, que pueden aparecer entre 12 y 32 horas después de la ingesta del producto contaminado, el paciente puede experimentar una pérdida del tono muscular en la cabeza (rostro y cuello) que puede ir bajando hasta el torso y las extremidades, detallaron las autoridades.

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La persona también puede sufrir de visión doble o borrosa, dificultad para hablar o tragar y boca seca.