Candidato Roberto Sánchez anuncia que mantendrá al presidente del Banco Central de Perú

En el bloque sobre economía, empleo y reducción de la pobreza, Sánchez dijo que garantizaría las políticas de Estado, establecidas desde 1979, entre las cuales remarcó la autonomía del banco central, lo cual "significa la permanencia de Julio Velarde", tras reconocer que hubo discrepancias en su equipo de campaña sobre este tema.

"Las instituciones se respetan", insistió el candidato de Juntos por el Perú para poner punto final a una de las principales críticas a sus anuncios de campaña en materia económica, dado que Velarde es considerado el responsable de la política monetaria del país en los últimos 20 años.

Por su parte, la candidata de Fuerza Popular propuso dar seguridad jurídica, defender la autonomía del BCRP, eliminar las trabas burocráticas, reactivar programas a favor de las micro y pequeñas empresas, así como destrabar el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura.

Asimismo, Fujimori afirmó que Sánchez propone en su plan de Gobierno prohibir las agroexportaciones y limitar la importación de insumos básicos, lo cual no crea empleo, ni combate la pobreza.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que las agroexportaciones han generado millones de puestos de trabajo en el país y que el Perú tiene el primer lugar en exportaciones de espárragos, uvas y arándanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Sánchez dijo que la canasta básica de consumo por familia debería estar en 1.814 soles (533 dólares), pero que el salario mínimo esta por debajo de esa cifra, motivo por el cual propuso un incremento de la remuneración mínima a 1.500 soles (441 dólares).

Igualmente, ofreció reforzar el programa social Juntos para que no menos de un millón de familias accedan a una pensión para luchar contra la pobreza.

Durante el debate televisado, Sánchez dijo que él sí sabe lo que es trabajar y salir adelante, respetando a sus padres y esposa, lo cual significa tener confianza, pero apuntó que "de eso no sabe mucho" la candidata Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular le respondió a su contrincante era "poco hombre" por esos comentarios y que en la vida política la había tocado "vivir contra la adversidad".