Cierran oficialmente los colegios electorales en Etiopía

Más de 50 millones de etíopes estaban llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales, que abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (03:00 GMT) y cerraron a las 18:00 hora local (15:00 GMT).

Según la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés), 47 partidos se registraron en unas elecciones consideradas cruciales para el futuro del segundo país más poblado del continente, hogar de más de 130 millones de personas.

Los votantes eligieron una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento).

El partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

Se espera que el Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy obtenga el triunfo, lo que le brindaría al mandatario un nuevo mandato.

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El PP cuenta con 457 escaños de un total de 547 desde los comicios de 2021, marcados por la guerra civil en la región norteña de Tigré.

Pocos dudan de su victoria en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.