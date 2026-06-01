Cinco muertos en una explosión en una fábrica del gigante surcoreano de la defensa Hanwha

Otras dos personas resultaron heridas con quemaduras severas.

El suceso tuvo lugar en la localidad surcoreana de Daejeon, al sur de Seúl, poco antes de las 11.00 hora local (02.00 GMT).

Según Yonhap, la explosión parece haber ocurrido durante unas labores de limpieza de explosivos. El incidente provocó un incendio en la fábrica, que los bomberos apagaron poco después de las 13.00 horas (04.00 GMT).

En un comunicado recogido por la agencia surcoreana, la empresa expresó sus condolencias y aseguró que investigará lo ocurrido para asegurarse de que no vuelva a suceder.

"Hanwha Group determinará minuciosamente la causa del accidente y tomará todas las medidas necesarias para garantizar que un incidente tan trágico no vuelva a ocurrir", detalló la firma.

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El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó desplegar todos los recursos necesarios para las labores de rescate y pidió una investigación exhaustiva del incidente, detalló por su parte la portavoz presidencial, Kang Yu-jung.

Según el periódico The Korea Herald, en la planta de Daejeon se registraron explosiones mortales relacionadas con propulsores de cohetes en 2018 y 2019.