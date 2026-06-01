Cuatro muertos en una explosión en una fábrica del gigante surcoreano de la defensa Hanwha

El suceso tuvo lugar en la localidad surcoreana de Daejeon, al sur de Seúl, poco antes de las 11.00 hora local (02.00 GMT).

Según el periódico JoongAng Ilbo, las autoridades sospechan que la explosión fue causada por una unidad de propulsión, y planean investigar las causas una vez controlado el incendio que se desató tras el estallido.

Además de los cuatro fallecidos, otras dos personas resultaron heridas con quemaduras severas, detalla el periódico.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha ordenado desplegar todos los recursos necesarios para las labores de rescate.

Según el periódico The Korea Herald, en la planta de Daejeon se registraron explosiones mortales relacionadas con propulsores de cohetes en 2018 y 2019.