El 7,5 % de las familias españolas son monoparentales, cinco puntos menos que en la UE

Según informó este lunes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, con motivo del día mundial de las madres y los padres, que se celebra este 1 de junio, España contaba en 2025 con 372.800 familias monoparentales, lo que representó el 7,5 % del total de hogares del país (una de cada trece).

Por su parte, la UE contabilizó de media, alrededor de 6,1 millones de familias con un solo adulto, lo que implicó que uno de cada ocho hogares (el 12,9 %) fueron unipersonales.

Las mayores proporciones de familias monoparentales se dieron en los países bálticos. En Estonia, cuatro de cada diez hogares con hijos eran monoparentales (40,6 %), seguida de Lituania y Letonia, que anotaron un 32,7 % y un 28,5 %, respectivamente.

Por el contrario, las proporciones más bajas se registraron en Eslovaquia (3,1 %), Grecia (3,8 %) y Eslovenia (4 %).

Según los datos recogidos por Eurostat, el panorama general a nivel europeo muestra que la mayoría de los hogares monoparentales tenían un solo hijo (60 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, el 31 % de estos hogares contaron con dos hijos y el 9 % tenía tres o más.

En cuanto al perfil de los adultos, la oficina constata que cerca de cinco millones de familias estaban encabezadas por mujeres, lo representó el 81,6% de dichos hogares, mientras que los hombres encabezaban el 18,4% restante. EFE