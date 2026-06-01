El magnate Barry Diller lanza una oferta de 18.000 millones de dólares por MGM Resorts

People Inc., anteriormente conocida como IAC, ya controla aproximadamente el 26,1 % de MGM Resorts, propietaria de emblemáticos complejos de Las Vegas como Bellagio, Aria y MGM Grand.
Diller, histórico empresario de medios y tecnología y presidente de People Inc. y que forma parte del consejo de MGM, aseguró en una carta que los activos y negocios del grupo "no están alcanzando su pleno potencial en los mercados públicos", y defendió que la compañía tendría más margen de crecimiento fuera de la bolsa.
"Creemos que MGM representa un tipo de negocio poco común, con activos físicos difíciles de reemplazar o desintermediar por la inteligencia artificial y con excepcionales oportunidades de crecimiento digital", señaló Diller en un comunicado.
La propuesta, presentada al consejo de administración de MGM, es por ahora no vinculante y, de prosperar, convertiría a la empresa en una compañía privada bajo el control de Diller.
Las acciones de MGM subían hoy alrededor de un 15 % en Wall Street, mientras que los títulos de People Inc. bajaban cerca de un 1,5 %.
El empresario indicó que prevé financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible tanto en People Inc. como en MGM, además de deuda adicional y aportaciones de capital de potenciales inversores.
La apuesta de Diller llega en un momento de transformación para el sector del juego y el entretenimiento. Aunque MGM ha registrado un crecimiento impulsado por sus operaciones en China y mercados regionales fuera de Las Vegas, afronta desafíos como el aumento de los precios de hoteles, comidas y apuestas mínimas, así como una mayor competencia de las plataformas de apuestas deportivas online y de los mercados de predicciones como Kalshi y Polymarket.