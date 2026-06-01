El paciente aislado por sospecha de ébola en Cerdeña (Italia) da negativo

El paciente, residente en la isla italiana de Cerdeña pero cuya nacionalidad no se ha especificado, regresó a Italia el sábado 30 de mayo y tras presentar algunos síntomas, llamó a urgencias y fue trasladado al hospital Santissima Trinità de Cagliari.

Allí se le puso en aislamiento sanitario para realizarse las pruebas diagnósticas necesarias, según lo estipulan los protocolos vigentes.

El ministerio confirmó que el riesgo en Italia sigue siendo muy bajo.

Hasta ahora, las otras dos personas a las que se les realizaron pruebas del virus del Ébola en el hospital Sacco de Milán (norte) tras haber regresado recientemente de Uganda también dieron negativo.

El Ministerio de Salud indica en su último comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica, e insiste en que el riesgo en Italia sigue muy bajo.

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El brote, que se declaró en Ituri, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).