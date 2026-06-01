El Parlamento israelí avanza en su disolución de cara a un anticipo electoral

El proyecto será sometido a votación en el plenario este mismo lunes por la tarde, informó la Knéset en un comunicado, donde deberá pasar dos votaciones antes de quedar aprobado definitivamente.

El presidente de la comisión, Ofir Katz, propuso que las elecciones se celebren entre el 8 de septiembre y el 20 de octubre. Sin embargo, otra diputada reclamó que se adelanten al 2 de septiembre.

La posible disolución de la Knéset se produce en el marco de la desestabilización de la coalición de Gobierno en Israel, después de que una de las formaciones ultraortodoxas que la apoyan anunciaran que le retiran su apoyo.

El motivo es uno de los principales lastres que el Gobierno de Benjamín Netanyahu carga en los últimos años: la exención de los ultraortodoxos del Ejército.

El proyecto de ley para disolver la Knéset no fija una fecha electoral concreta y deja la decisión en manos de la comisión del Parlamento que lo tramita, que deberá establecer el día de los comicios, normalmente a partir de un mínimo de noventa días tras la aprobación definitiva de la propuesta en su segunda y tercera lecturas en el pleno.

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A pesar de que en teoría existe ese mínimo de 90 días, el presidente de la Comisión Electoral Central, Din Livne, indicó este lunes durante el debate de la ley que podrían preparar los comicios con 83 días de antelación.

De avanzar la iniciativa, las elecciones deberán celebrarse en un plazo máximo de cinco meses desde la aprobación de la ley. Esto situaría la fecha límite a finales de octubre. En cualquier caso, la legislación obliga a que los comicios se celebren antes del 27 de octubre, al haberse cumplido entonces el mandato de cinco años.