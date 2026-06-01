El presidente del Senado checo inicia una visita a Taiwán pese a las protestas de China

Vystrčil, que aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto internacional de Taoyuan, en las afueras de Taipéi, acompañado por una delegación de unas cuarenta personas, tiene previsto reunirse con altos funcionarios taiwaneses durante su estancia, entre ellos el presidente, Lai Ching-te, informó la agencia de noticias CNA.

El titular del Senado checo, que visitó por primera vez la isla en agosto de 2020, afirmó en una entrevista con CNA que el objetivo principal del viaje era demostrar el "apoyo mutuo" y contribuir a fortalecer la cooperación bilateral tanto en el plano político como en el social.

El único Estado europeo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi es la Ciudad del Vaticano, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Así, China Airlines, una de las principales aerolíneas internacionales de Taiwán, inauguró la ruta Taipéi-Praga en julio de 2023, mientras que la República Checa se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones de drones taiwaneses hacia Europa en 2025.

Los contactos políticos entre ambas partes también son frecuentes: el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, ya se había reunido en persona con Vystrčil en septiembre del año pasado durante su gira por el continente europeo, y la expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dialogó por teléfono con el entonces presidente electo del país, Petr Pavel, en enero de 2023.

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La reacción de Pekín no se ha hecho esperar: en un comunicado, la Embajada china en Praga expresó su "enérgica condena" y su "firme oposición" al viaje de Vystrčil a Taiwán, subrayando que "vulnera gravemente la soberanía nacional y la integridad territorial" del gigante asiático.

"Haciendo caso omiso de la posición del Gobierno checo y de la opinión mayoritaria de la población, e impulsado por intereses personales, (Vystrčil) insiste en visitar nuevamente la región china de Taiwán, interfiriendo gravemente en los asuntos internos de China", señaló la entidad.

La Embajada recalcó además que "solo existe una China en el mundo" y que Taiwán es una "parte inalienable" del territorio chino.

"La parte china insta a la parte checa a respetar estrictamente el 'principio de una sola China', adoptar de inmediato medidas eficaces para eliminar los efectos negativos de esta actuación errónea y salvaguardar, mediante acciones concretas, el desarrollo general de las relaciones entre China y la República Checa", sostuvo el comunicado.

En su entrevista con CNA, Vystrčil afirmó que la República Checa "no cedería" ante la "presión" de China, y sostuvo que su visita era de interés tanto para Praga como para Taiwán.