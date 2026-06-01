Fujimori y Sánchez se culpan de "caos" en Perú a una semana de segunda vuelta presidencial

A lo largo de dos horas y media, el debate giró en torno a los temas de seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, y economía y empleo, con momentos de tensión al enzarzarse en mutuos reproches entre la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el exministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

La palabra más repetida fue "caos". Fujimori insistió en enfatizar que es la única que puede devolver el orden a Perú frente al "caos" que, según ella, representa Sánchez en un momento crítico donde el auge del crimen organizado en forma de extorsiones y asesinatos se ha vuelto la principal preocupación de los peruanos de cara a estas elecciones.

A su vez, Sánchez acusó a Fujimori de ser la "Señora Kaos, con K", al atribuirle la inestabilidad política en la que está sumido el país desde hace diez años, con sucesivas destituciones presidenciales que han sido impulsadas en parte por el fujimorismo.

"Caos se escribe con la 'C' de Castillo", respondió la líder del partido Fuerza Popular, quien continuamente recordó a Sánchez su vinculación con el expresidente y su alianza electoral con el líder ultranacionalista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), libre tras cumplir 17 años de cárcel por el 'Andahuaylazo', una sublevación militar donde murieron cinco policías en 2005.

Mientras, el líder del partido Juntos por el Perú reprochó repetidamente a Fujimori de haber apoyado con sus votos la aprobación de las denominadas "leyes procrimen", un conjunto de normas impulsadas por el Parlamento para combatir al crimen organizado cuyo efecto ha sido en ocasiones el contrario, al dificultar la percusión a criminales.

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Asimismo, le acusó de complotar contra Castillo y le conminó a responder por las más de 50 muertes en las protestas derivadas de la caída de Castillo.

Fujimori reprochó a Sánchez no haber hecho como ministro todo lo que promete ahora, y el izquierdista le sacó en cara haber reducido en 20.000 millones de soles (unos 5.800 millones de dólares) la recaudación tributaria mediante exoneraciones de impuestos a empresas agroexportadoras.

La derechista recordó que las agroexportaciones han generado millones de puestos de trabajo en el país y reprochó a su rival querer supuestamente prohibirlas, lo cual no crea empleo, ni combate la pobreza.

El candidato salió al paso para recordar que durante el gobierno de Castillo no se expropió a nadie y anunció su intención de mantener como presidente del Banco Central a Julio Velarde.

Fujimori recriminó que su rival recurriese a "golpes bajos" al presentarse como un buen padre, hermano e hijo frente a ella, que en su trayectoria política ha tenido distanciamientos con su ya difunta madre y su hermano Kenji Fujimori, mientras que en 2022 se separó de su esposo.

"Sé que a lo largo de mi vida política he cometido errores, pero aprendí y me levanté con mucha más fuerza. Vengo viajando por mi país a lo largo de 30 años. Conozco sus problemas y soluciones. No les pido dejar de lado las diferencias, pero a pesar de las diferencias podemos encontrar la manera de hacer un mejor país", concluyó Fujimori.

Mientras, Sánchez finalizó recordando las derrotas de Fujimori en la segunda vuelta de las tres últimas elecciones. "Perú le cerró filas al fujimorismo y a su legado de horror, como lo hará este 7 de junio. Convocamos a las fuerzas democráticas que quieren recuperan el orden de verdad, no el de la 'Señora Kaos'.