FundéuRAE: “selectividad”, con minúscula

En la prensa, sin embargo, es frecuente encontrar oraciones como “Las 73 carreras ‘imposibles’ en España: ya no basta con sacar un 13 en Selectividad”, “Casi 9600 alumnos se examinarán en Málaga de la Selectividad más numerosa de la historia de Andalucía” o “Así viven los estudiantes la cuenta atrás para la Selectividad”.

El sustantivo “selectividad” figura recogido en el diccionario académico con el significado, entre otros, de ‘conjunto de pruebas que se hacen en España para poder acceder a la universidad’, de modo que se trata de un nombre común empleado, simplemente, en una de sus acepciones habituales y no hay razón para escribirlo con inicial mayúscula. También se escribe con minúsculas la denominación “prueba de acceso a la universidad”, aunque su sigla, “PAU”, vaya en mayúsculas.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Las 73 carreras ‘imposibles’ en España: ya no basta con sacar un 13 en selectividad”, “Casi 9600 alumnos se examinarán en Málaga de la selectividad más numerosa de la historia de Andalucía” y “Así viven los estudiantes la cuenta atrás para la selectividad”.

Estas son las denominaciones más extendidas, pero, en función de la comunidad autónoma, a veces se ven otras como “EBAU” (“evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad”), “EAU” (“evaluación para el acceso a la universidad”) o “EvAU” (“evaluación para el acceso a la universidad”). Se recuerda que en estos casos tampoco hay razón para escribir el desarrollo de las siglas con mayúsculas.

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