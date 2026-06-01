Indonesia promete "transparencia" en la gestión estatal de exportaciones estratégicas

Danantara Sumberdaya (DSI) será la agencia que controle la centralización de estas ventas al exterior, tras haber sido creada por el Gobierno como un brazo del controvertido fondo soberano Danantara Indonesia, supervisado por el presidente Prabowo Subianto y que tomó el control de decenas de empresas estatales.

"Nos aseguraremos, ante todo, de que DSI opere conforme a principios de buena gobernanza, con transparencia y rendición de cuentas", aseguró el director de operaciones de Danantara Indonesia Dony Oskaria, en una comparecencia recogida por medios locales en vísperas del inicio de la prueba.

La medida fue adelantada por Prabowo en mayo, cuando señaló que el objetivo es "fortalecer la supervisión y el control, a la vez que se erradican la subfacturación, la manipulación de precios de transferencia y la pérdida de ingresos por exportaciones".

El mandatario dijo entonces que exportaciones de otras materias primas como aleaciones de hierro también serán manejadas por el Estado. "Ya no queremos que nos engañen, queremos saber con exactitud cuánta de nuestra riqueza se está vendiendo", señaló.

Oskaria explicó el domingo que la medida se activará en dos fases. En la primera, iniciada este lunes y que se prolongará hasta que termine el año, DSI actuará como tasadora e intermediaria en determinadas operaciones de exportación.

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La segunda, que arrancará en enero de 2027, contempla la compra de las materias primas a los exportadores nacionales por parte de DSI, que, posteriormente, las venderá en mercados internacionales.

El primer periodo debe servir como una "transición" durante la que el Gobierno "mantendrá conversaciones" para definir aspectos como precios de referencia y "debatir con los actores empresariales", indicó el ministro de Economía, Airlangga Hartarto.

Indonesia, la cuarta nación más poblada del mundo, atraviesa un período de incertidumbre desde que el exgeneral Prabowo asumió el poder en octubre de 2024, debido a políticas que ONG tildan de autoritarias en la tercera mayor democracia del mundo.

También sus políticas económicas, entre ellas el mismo fondo Danantara, un programa de comidas gratuitas y la militarización de las instituciones, han suscitado críticas sobre su transparencia y dirección, con Goldman Sachs y la agencia de calificación de riesgo Moody's advirtiendo estos meses sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias.

En este contexto, Singapur superó el mes pasado a Indonesia como el mayor mercado bursátil del Sudeste Asiático.