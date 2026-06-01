Japón lanza una investigación 'antidumping' a productos de acero de China, Corea y Taiwán

"En principio, la investigación deberá completarse en el plazo de un año e incluirá brindar oportunidades a las partes interesadas para presentar pruebas, así como recopilar pruebas objetivas mediante investigaciones 'in situ' en las empresas", explicó en un comunicado el Ministerio de Finanzas japonés.

Según las compañías japonesas que presentaron la solicitud, varios productos de acero utilizados en industrias como la fabricación de vehículos o de materiales de construcción se importan por debajo del precio del mercado.

La investigación de las autoridades servirá para determinar si es necesario aplicar aranceles 'antidumping' a los productos, que incluyen bobinas y chapas de acero laminadas en frío y en caliente, según el comunicado.

Cuatro compañías japonesas (Nippon Steel, JFE Steel, Kobe Steel y Nakayama Steel Works) presentaron en febrero la solicitud de aranceles al Ministerio de Finanzas, argumentando que los bajos precios de los productos chinos, surcoreanos y taiwaneses les obligan a bajar sus propios precios, obligando a las compañías a mantener bajos márgenes de beneficio operativo.