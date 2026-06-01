Japón urge a Irán a mostrar "flexibilidad" para alcanzar un acuerdo con EE.UU.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, dijo este martes en una rueda de prensa que la llamada, que tuvo lugar en la víspera, "se produjo en momentos donde el intercambio entre Estados Unidos e Irán pasa por una fase sumamente crucial", en medio de nuevas rondas de ataques estadounidenses e iraníes.

Kihara explicó que se trata de la primera llamada entre Takaichi y Pezeshkian en un mes, periodo en el que la jefa del Gobierno japonés "ratificó la cooperación con líderes de varios países para trabajar en la pacificación de la situación", incluido el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

A última hora de la tarde del lunes, Takaichi trasladó al presidente iraní sus esperanzas de que "esta oportunidad se aproveche plenamente para que Irán continúe demostrando la máxima flexibilidad posible y se llegue a un acuerdo lo antes posible".

Asimismo, reiteró su petición de que los buques que siguen varados en la zona "puedan" atravesar el estratégico estrecho de Ormuz "de manera libre y segura lo antes posible", según indicó en su perfil de la red social X.

La llamada tuvo lugar horas antes de que Trump declarara que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear Ormuz, a pesar de que las autoridades iraníes dijeron que habían paralizado las negociaciones de paz en represalia por la ofensiva de Israel contra Líbano.

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Israel ha intensificado en las últimas horas su ofensiva militar en Líbano, en una escalada que vulnera el alto el fuego vigente desde abril y que puso en riesgo la nueva ronda de conversaciones de paz prevista para este martes en Washington con el Gobierno libanés, un proceso que el partido-milicia chií Hizbulá rechaza.

La ofensiva contra Hizbulá, aliado de Irán, también amenaza las conversaciones entre Washington y Teherán, que desde hace semanas intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.