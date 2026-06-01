Kuwait intercepta misiles y drones mientras Irán anuncia ataque contra una base de EE.UU.

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití informó en X de que sus sistemas de defensa aérea están interceptando "ataques enemigos", sin especificar qué zona del país del golfo Pérsico resultó afectada, y que "los sonidos de explosiones que puedan escucharse son resultado de la interceptación".

Asimismo, instó a la población a seguir "las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes".

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) dijo en la mañana local de este lunes que respondió a una ofensiva de EE.UU. contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense.

"Tras la agresión del Ejército estadounidense contra una torre de telecomunicaciones en la isla de Sirik (...), cazas de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea desde la que se originó dicha agresión", señaló el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al mismo.

El texto no especifica dónde está la base estadounidense y añade que "los objetivos previstos fueron destruidos".

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En paralelo, EE. UU. anunció que el fin de semana lanzó varios ataques contra Irán, en respuesta a "acciones agresivas" del país persa, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Washington y Teherán negocian -con mediación de Pakistán- un plan de paz para acabar con la guerra. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo el viernes una reunión con su equipo de seguridad para tomar una decisión "final" sobre el tema que concluyó sin acuerdo, según medios estadounidenses.

El domingo, Trump subrayó que su propuesta incluye cláusulas detalladas sobre el programa nuclear iraní, después de que se la prensa de su país informara que había pedido enmendar algunas disposiciones del borrador en el que ambas partes llevan semanas trabajando.

Su mensaje llegó después de que distintos medios, citando fuentes cercanas a las negociaciones, aseguraran que el magnate neoyorquino pidió enmendar algunos aspectos del documento relativos al programa nuclear de Irán y a la reapertura del estrecho de Ormuz.