La Audiencia Nacional española pide información a Venezuela sobre 14 miembros de ETA

En una resolución adelantada por 'El País' y a la que tuvo acceso EFE, el magistrado Francisco de Jorge Mesas libró una comisión rogatoria, en la que señala que el cambio político operado recientemente en Venezuela (tras la caída de Nicolás Maduro en enero de este año) permite inferir una colaboración para acceder a los datos que había solicitado la acusación popular que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

Según cita 'El País', el magistrado pretende "poder determinar la participación de las personas reseñadas en el delito de integración en organización terrorista" dentro de una causa abierta en 2024 sobre el autodenominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos.

El juez solicita a Venezuela información respecto a la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización terrorista, labores de enlace, y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo de catorce miembros de ETA.

Además, el mismo juez libra otra comisión rogatoria a las autoridades judiciales de EE.UU. para que faciliten la documentación o información que se halle en el procedimiento judicial seguido contra el exdirector de Inteligencia Militar venezolana Hugo Armando Carvajal sobre los miembros de ETA huidos de la justicia española residentes en Venezuela, y la vinculación o pertenencia al colectivo de refugiados de la organización criminal.

En su escrito, el juez recuerda que el propio Ministerio Fiscal en su dictamen y en la querella inicial presentada, considera que el Colectivo de Refugiados de la organización terrorista ETA habría tenido una dependencia orgánica de la dirección de la banda criminal que, a través de los órganos de su estructura, haría un seguimiento sobre ellos, les prestaría asistencia jurídica y económica y mantendría un control sobre sus miembros.

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Por ello, ve útil la investigación que propone la acción popular y considera que el cambio político en Venezuela permite inferir una colaboración para acceder a los datos solicitados, que pueden verse avalados por la declaración testifical del exdirector de Inteligencia Militar venezolana, actualmente en prisión en EE.UU.