La Bolsa española cede un 0,97 % después de que Irán anunciara suspensión de negociaciones

El IBEX 35, el selectivo bursátil español, cerró la primera sesión del mes en los 18.184,9 puntos después de ceder 178, ese 0,97 % de retroceso. Pese a ello, en lo que va de año el índice se revaloriza un 5,07 %.

La noticia de la jornada fue el anuncio de Irán, que ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano y, según afirma la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha avisado de que "no habrá diálogo" hasta que no haya un fin de las hostilidades.

En el plano empresarial, tan solo cinco de las 35 compañías del selectivo español cerraron este lunes las negociaciones con ganancias.

La energética Repsol, que lideró las subidas, sumó el 2,68 %, seguida del proveedor de servicios tecnológicos para empresas turísticas Amadeus (1,75 %), el gigante de las telecomunicaciones Telefónica (1,22 %), la siderúrgica ArcelorMittal (1,11 %) y la energética Naturgy (0,63 %).

En el lado opuesto de la tabla, el farolillo rojo de la sesión fue la constructora Ferrovial (-3,61 %), seguida del gestor de aeropuertos Aena (-3,05 %) y la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex (-2,57 %).