La Fiscalía turca ordena detener a 62 personas en un municipio gobernado por la oposición

“Se ha llevado a cabo una operación de corrupción a gran escala contra el municipio de Buca y sus empresas afiliadas, informó la Fiscalía General de Esmirna en un comunicado.

“En el marco de la investigación, se han emitido órdenes de detención para un total de 62 sospechosos, entre ellos el actual alcalde, el exalcalde, vicealcaldes, funcionarios de partidos políticos, directivos y empleados de entidades municipales subsidiarias, y varios contratistas”, añadió.

Según la prensa local, en la operación desplegada esta mañana, la policía ha detenido a 53 de los 62 investigados.

El CHP acusa al gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan de instrumentalizar a la justicia para reprimir a la oposición.

Numerosos alcaldes y empleados municipales han sido encarcelados por acusaciones similares de corrupción en los últimos meses, incluido el alcalde de Estambul y candidato presidencial del CHP, Ekrem İmamoglu, cuya detención en marzo de 2025 desató una masiva oleada de protestas.

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Nuevas manifestaciones surgieron recientemente contra un reciente dictamen de un tribunal de Ankara que depuso a la cúpula del CHP, incluido su presidente, Özgür Özel, sustituyéndolo por su antecesor, Kemal Kılıçdaroglu, al anular el resultado del congreso de la formación celebrado en 2023 por una supuesta compra de votos.

La mayor parte de los diputados y alcaldes socialdemócratas se han alineado con Özel, y según un sondeo del instituto Konda, publicado por el diario Cumhuriyet, solo un 5 % de los votantes del CHP quiere ver a Kiliçdaroglu en el cargo, mientras que un 43 % prefiere que continúe Özel y un 53 % pide convocar un nuevo congreso.

En las elecciones municipales del 31 de marzo de 2024 el CHP se consolidó como el partido más votado con el 37,81 por ciento de los votos, obteniendo la alcaldía en 14 municipios metropolitanos y 21 provincias, incluyendo la capital, Ankara, y la ciudad más grande del país, Estambul.

El CHP ha denunciado todas estas operaciones como políticamente motivadas y como un abuso de la ley, una “guerra jurídica” destinada a impedir que İmamoğlu se convierta en presidente y que el partido llegue al poder en las próximas elecciones.