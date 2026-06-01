La huelga de conductores de metro de Londres seguirá esta semana tras fallar negociaciones

Los conductores del metro afiliados a RMT -aproximadamente la mitad del total- iniciarán dos huelgas de 24 horas como forma de protesta por las horas y las condiciones de trabajo que propone la empresa gestora del transporte londinense (TfL), incluida una semana laboral voluntaria de cuatro días.

Ambas partes se reunieron este lunes para una ronda de conversaciones de última hora, pero el sindicato RMT afirmó en la red social X que la empresa "no ha logrado proporcionar garantías" para aliviar las preocupaciones de sus afiliados sobre "la fatiga, la reducción de flexibilidad o la duración de los turnos", entre otros.

"Seguimos disponibles para conversaciones significativas, pero la acción de huelga de mañana se llevará a cabo", precisaron.

Las huelgas comenzarán oficialmente esta noche, pasadas las 00:00, y los servicios permanecerán completamente cerrados o reducidos en ciertas líneas hasta pasadas las 21:00 horas (20:00 GMT), y se prevén algunas interrupciones residuales en las mañanas del miércoles y del viernes.

Por su parte, TfL declaró que era "profundamente decepcionante" pero que su objetivo era mantener operativos al menos la mitad de los servicios del metro.

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Esta es la tercera acción significativa de huelga llevada a cabo por los conductores del metro londinense en apenas unos meses. La primera ronda, realizada durante cuatro días en abril, causó interrupciones significativas en el servicio pero las que estaban previstas en mayo fueron canceladas a última hora.