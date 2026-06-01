La India y EE.UU. abren tres días de reuniones destinadas a sellar su pacto comercial

"Todos los puntos principales se han resuelto (...) Tengo plena confianza en que concluiremos la primera fase del acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos lo antes posible", afirmó el ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal.

Nueva Delhi y Washington anunciaron el pasado febrero el marco de un acuerdo interino para su pacto comercial bilateral, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, fijara al 18 % el arancel recíproco aplicado a las exportaciones indias.

Goyal aseguró que en cuanto se firme esta primera fase, ambas partes procederán a iniciar las discusiones para formular un tratado comercial integral mucho más amplio.

El ministro detalló que "las reuniones decisivas entre ambos equipos están programadas para los días 2, 3 y 4 de junio", tras la llegada escalonada de los funcionarios estadounidenses a la capital india.

Las conversaciones buscan superar el estancamiento provocado por la imposición de aranceles estadounidenses que tensaron la relación entre las dos mayores democracias del mundo a principios de año.

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La energía es uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral, después de años de presión estadounidense sobre las compras indias de petróleo ruso.

Las palabras de Goyal respaldan al embajador de EE.UU. en la India, Sergio Gor, quien aseguró el pasado viernes que el 99 % de los detalles del documento ya estaban finalizados y que la firma se produciría en las próximas semanas.

Todo esto sucede una semana después de la primera visita oficial a la India del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un viaje donde se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, y en el que Washington y Nueva Delhi firmaron un acuerdo bilateral enfocado en el suministro y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.