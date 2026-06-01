La inseguridad marca unos comicios en Etiopía en los que el primer ministro es el favorito

Más de 50 millones de etíopes estaban llamados a las urnas en algo más de 53.100 colegios electorales, que abrieron oficialmente a las 06:00 hora local (03:00 GMT) y cerraron a las 18:00 hora local (15:00 GMT), aunque se permitió votar a ciudadanos que hacían cola antes de la clausura, según la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE, en inglés).

Los votantes eligieron una nueva composición de la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja del Parlamento), de forma que el partido que consiga la mayoría elegirá al primer ministro que encabezará el Gobierno federal durante los próximos cinco años.

Pero la jornada registró incidentes de seguridad que hicieron imposible la votación en algunos sitios, según la NEBE.

"Hay circunscripciones donde se ha suspendido la votación debido a problemas de seguridad, como en Belonqa, Mokosichi, Kersa y Kutaber, en las regiones de Oromía y Amhara", declaró la presidenta de la NEBE, Melatwork Hailu, en una rueda de prensa en la capital, Adís Abeba, sin facilitar detalles sobre esos incidentes.

"Tenemos 143 colegios electorales que no abrieron por motivos de seguridad", subrayó Melatwork.

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Como en los comicios de 2021, no acudió a las urnas la región norteña de Tigré, que sufrió una devastadora guerra de 2020 a 2022 entre el Gobierno federal y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigré (FLPT), partido en el poder entonces en la región y actualmente ilegalizado, y que causó al menos 600.000 muertes.

Los problemas de seguridad y la falta de claridad administrativa sobre el terreno imposibilitaron la votación, por lo que no se eligieron los 38 escaños correspondientes a la región en el Parlamento.

Tampoco hubo elecciones en ocho de las 138 circunscripciones de Amhara, una de las regiones más grandes del país, por los enfrentamientos entre el Ejército federal y la milicia Fano.

El país afronta otros desafíos de seguridad como el de Oromía, región que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés), catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno y que rechaza unos comicios que tilda de "farsa".

Se espera que el Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy obtenga el triunfo, lo que le brindaría al mandatario un nuevo mandado.

El PP cuenta con 457 escaños de un total de 547 desde los comicios de 2021, marcados por la guerra civil en Tigré.

Pocos dudan de la victoria del PP en un país en el que la oposición denuncia represión, el Estado controla la mayor parte de los medios de comunicación y que afronta conflictos armados por tensiones étnicas.

Abiy, en el poder desde 2018, votó en Beshasha, su ciudad natal en Oromía.

"Los próximos cinco años marcarán un punto de inflexión en la historia de Etiopía. Construir un país autosuficiente y servir de pilar para la región requerirá un gran esfuerzo. Por lo tanto, quienes resulten electos deben comprender la enorme responsabilidad que conlleva", afirmó el mandatario ante los periodistas.

Antes de los comicios, varios partidos opositores expresaron dudas sobre la votación, argumentando que el clima político actual favorecerá al PP.

"No esperamos nada positivo de las elecciones. Todo el entorno favorece claramente al partido gobernante. No podemos operar libremente ni reunirnos con nuestros electores", dijo a EFE Mistresilasie Tamerat, secretaria de la coalición Cooperación para la Unidad Etíope (que incluye a su partido, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRP).

A falta de datos oficiales de participación, EFE pudo constatar que algunos votantes madrugaron mucho, como la funcionaria Melat Genene, quien vota por tercera vez y llegó a las 04:00 hora local (01:00 GMT) a un centro de votación en Adís Abeba.

"Siempre voto anticipadamente. Sé que mi voz cuenta. Por eso vine a votar. Como votante, lo más importante para mí es mantener la paz y la seguridad, así que estoy aquí para votar por un partido que creo que traerá la paz a mi país", declaró Melat a EFE.

Las misiones de observación electoral de la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) supervisaron el desarrollo de la jornada.

"Estamos muy satisfechos con la tranquilidad que reina en los lugares que hemos visitado. Los votantes han sido pacientes y han hecho fila para ejercer su derecho democrático", señaló a los periodistas en la capital el expresidente keniano Uhuru Kenyatta, jefe de la misión de la UA.

Kenyatta puntualizó que espera "recopilar más datos de otras partes del país" para poder ofrecer una declaración "mucho más completa".