La ministra Rego firma un acuerdo en Pekín para reforzar el intercambio cultural con China

Los programas concretos, que buscarán abrir vías de intercambio en materia cultural, deportiva o de aprendizaje de idiomas, se irán desarrollando en la concreción del memorando.

Rego, que se encuentra de viaje institucional en China desde el sábado, se reunió este lunes con los responsables del Centro de Educación y Cooperación del Lenguaje de China, tras lo que anunció el acuerdo que definió como "un punto de partida que permite el acercamiento de los dos pueblos y el conocimiento mutuo de nuestras culturas y nuestros idiomas".

Además, recalcó la "oportunidad y ventaja" para la juventud española del aprendizaje del chino en un mundo en el que el país asiático ha ganado peso.

"Cada vez hay más interés en nuestro país por parte del estudiantado de acceder al aprendizaje del chino", aseguró, al tiempo que añadió que es "una oportunidad" para, además del idioma, saltar a otro tipo de proyectos de cooperación como los culturales o deportivos.

La ministra apuntó que esta colaboración ya viene precedida por un convenio de colaboración previo, puesto en marcha recientemente con el Instituto Confucio en España, que permite acceder a descuentos para el conocimiento y aprendizaje del idioma chino a aquellos jóvenes que cuenten con el carnet joven europeo.

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Rego se encuentra en China desde el sábado en un viaje institucional en el que la ministra está manteniendo contactos con distintas entidades chinas del ámbito infantil y juvenil.

Ya se reunió el sábado con el presidente de la Liga de las Juventudes Comunistas, Xu Xiao, y ambos señalaron algunos desafíos que enfrentan los jóvenes de ambos países como la educación, el empleo o el impacto de la IA.

En el marco de la visita, la ministra también visitó el Centro de Intercambio Científico y Cultural Juvenil Soong Ching-ling y mantuvo un encuentro con la vicepresidenta de la fundación, Shen Beili, que definió como "un primer paso para avanzar en la cooperación en materia de infancia entre España y China".

En los próximos días está previsto que participe en la inauguración de la Conferencia Mundial de Sinólogos, que tendrá lugar en la localidad occidental de Dunhuang.

El viaje se produce en un momento de intensificación de los contactos entre España y China, tras la visita oficial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó a Pekín en abril, la cuarta en cuatro años, y el reciente desplazamiento de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.